Diego Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en los minutos finales del Clásico Tapatío ante Atlas, una lesión que lo obligó a salir del partido y que, posteriormente, requirió intervención quirúrgica. La operación fue exitosa, según informó el club, por lo que el defensor rojiblanco ya inició su proceso de recuperación.

Este tipo de fractura suele requerir entre 10 y 12 semanas de recuperación, dependiendo de la evolución y respuesta del jugador. Con ese pronóstico, Campillo podría volver a entrenar al cien por ciento entre mediados y finales de enero, lo que significa que se perderá el resto del Apertura 2025, además de la pretemporada e incluso las primeras jornadas del Clausura 2026.

La lesión llega en un momento difícil, pues Campillo se había convertido en un jugador clave para Gabriel Milito. El defensor participó en los 15 partidos del torneo, siendo titular en 13 de ellos, y mostraba una gran madurez en su juego. Además, mantuvo un alto nivel de disciplina, jugando varias semanas con cuatro amonestaciones sin caer en la quinta, evitando así una suspensión.

Su buen desempeño con Chivas, sumado a las destacadas actuaciones que tuvo en Juárez durante las dos temporadas anteriores, habían colocado a Campillo en el radar para una posible convocatoria al Mundial 2026. Sin embargo, la lesión prácticamente descarta esa posibilidad, al menos en el corto plazo, retrasando uno de los momentos más esperados en su carrera.

Daniel Aguirre, el posible reemplazo de Gabriel Milito para Diego Campillo

Ante su ausencia, Gabriel Milito tendrá que ajustar la defensa. La opción más probable es Daniel Aguirre, quien ya conoce el sistema del técnico argentino y fue titular como central por derecha al inicio del proceso. Su regreso al once inicial parece el movimiento más lógico para cubrir la baja de Campillo en el cierre del torneo.