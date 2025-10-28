Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX el próximo domingo cuando enfrente a Pachuca por la jornada 16 del Apertura 2025. En un duelo clave para llegar a la Liguilla, Gabriel Milito tiene dos dudas para enfrentar a los Tuzos: quién reemplaza a Diego Campillo y si va de arranque Richard Ledezma por Roberto Alvarado.

El equipo rojiblanco tiene una parada dura ante un conjunto que siempre busca ser protagonista en momentos importantes del torneo. Sin embargo, la actualidad lo tiene como en la séptima posición a dos puntos del Rebaño Sagrado.

El próximo domingo Chivas necesita quedarse con los tres puntos para comenzar a asegurar su presencia directa en la Liguilla. Por este motivo el Guadalajara saldrá con lo mejor que tiene para quedarse con la victoria.

Las dudas de Gabriel Milito para enfrentar a Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Para el duelo contra los Tuzos, Gabriel Milito tiene dos en la alienación titular y una de ellas es en relación a Roberto Alvarado, quien tuvo un buen juego ante Atlas al asistir a Armando González, ya que podría ir al banco de suplente para que Richard Ledezma se haga cargo del carril derecho. El lateral derecho viene de cumplir una fecha de suspensión por su expulsión ante Querétaro.

Por otro lado, en la defensa surge otra duda es quién va a reemplazar a Diego Campillo. El entrenador argentino cuenta con varias opciones que podrían ir desde modificar el esquema a mantenerlo para enviar de inicio a Miguel Tapias de inicio y poner a José Castillo por derecha. A su vez, en esta posición podría tener una nueva oportunidad Gilberto Sepúlveda para convencer al timonel rojiblanco que debe ser tener más minutos de juego.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca?

El partido entre Chivas y Pachuca se llevará adelante el próximo domingo 2 de octubre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México. El juego por la jornada 16 del Apertura 2025 se podrá ver solamente en México por Fox Sports.