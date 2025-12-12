Armando González es el prototipo del canterano perfecto de Chivas, no solamente por el innegable talento que tiene para el futbol, sino que también por la mentalidad que presume dentro y fuera de la cancha, virtudes que habría venido demostrando desde fuerzas básicas.

Antonio Briseño, quien fuera jugador del Guadalajara, recordó que conoció a la Hormiga dentro de la institución rojiblanca, por lo que sabe a la perfección el tipo de actitudes positivas que tiene el juvenil goleador pensando siempre en el bienestar de su carrera.

El Pollo aseguró que el juvenil atacante rojiblanco siempre ha sido muy obediente ante las recomendaciones que le hace la gente del club, recordando que pesaba sus alimentos o hasta se preocupaba por ganar peso cuando se lo pedía el cuerpo técnico.

“Estoy muy contento con Armando, lo tuve subiendo. Es un chavo que hace todo bien. Si vas con Mariano Varela y le preguntas en casa-club cómo era, y sacaba su pesita para pesar su comida. Media hora antes le decían: ‘tienes que llegar’ y llegaba. ‘Tienes que subir tres kilos’ y los subió.

“El niño hace todo bien y no tengo duda de que le va a ir muy bien, porque ese tipo de jugadores están muy concentrados y enfocados les va a ir muy bien en la carrera del futbol”, contó el Pollo en palabras para TUDN.

El brillante semestre de la Hormiga González

El delantero del Guadalajara destacó sobre el resto del plantel al ganarse la titularidad en la escuadra tapatía gracias a su alta efectividad frente a la portería rival, lo que le permitió conseguir el título de goleo y hasta su llamado a Selección Mexicana.