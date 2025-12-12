Actualmente se está disputando la Final del Apertura 2025; sin embargo, la atención se mantiene puesta en Chivas pese a que quedó eliminado hace casi dos semanas; sin embargo, la llegada de Brian Gutiérrez para firmar su contrato con el Rebaño está acaparando las miradas de la Liga MX.

Es un hecho de que mucha gente, incluso especialistas, no conocen las cualidades del mexico-estadounidense que militaba en el Chicago Fire; sin embargo, la leyenda del futbol femenil, Desirée Monsiváis, dejó en claro que ha visto las cualidades del nuevo jugador del Guadalajara.

Es por eso que la exgoleadora reveló que Brian Gutiérrez se desempeña en el centro del campo y dejó entrever que podría ganarle el puesto que en Televisa quieren entregarle a Álvaro Fidalgo dentro de la Selección Mexicana, dejando en claro que el nuevo jugador rojiblanco posee más cualidades a la ofensiva que el español.

“Lo he visto, obviamente con la tecnología y lo he analizado. ¿Será esta una posición que está buscando la Selección Mexicana en lugar de Álvaro Fidalgo? Porque él, su deseo es jugar en la Selección Mexicana y con lo que he visto, me parece muy similar a lo que juega Fidalgo. Un poco más adelantado, más de finalizar”, declaró la exdelantera en ESPN.

¿Brian Gutiérrez puede jugar con México?

El nuevo futbolista del Guadalajara es hijo de padres mexicanos, por lo que es considerado mexicano de nacimiento. Además, pese a que ha disputado algunos partidos con la Selección de Estados Unidos, habrían sido en divisiones inferiores, por lo que es elegible para el Tricolor sin inconveniente alguno.

Brian Gutiérrez entrenó con la Selección de Estados Unidos en enero del 2025 (GETTY IMAGES)

Así fue recibido Brian Gutiérrez en Guadalajara

El mediocampista llegó a la Perla de Occidente durante la mañana de este viernes, por lo que atendió brevemente a los medios de comunicación que se dieron cita en el aeropuerto de Guadalajara en donde se mostró feliz de llegar al Rebaño.