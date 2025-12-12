Atlante está cerca de regresar a la Primera División del futbol mexicano, pues Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que Mazatlán FC llegó a un acuerdo para vender su franquicia a los “Potros de Hierro”.

Después de la Asamblea de Dueños, el directivo señaló en rueda de prensa que el arreglo está sujeto a condiciones, pero se espera que se resuelva antes de verano próximo.

“El Club Mazatlán informó a la Asamblea de Dueños que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite para sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios”, comentó.

“TV Azteca, actual dueño del certificado del Mazatlán, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026“, agregó Mikel Arriola.

Atlánte sí tendrá equipo Femenil.

Chivas Femenil tendrá nuevo rival en la Liga MX Femenil

Con la llegada del Atlante a la Primera División del futbol mexicano, el Club Deportivo Guadalajara tendrá nuevo rival en la Liga MX Femenil, pues de acuerdo con información de Jesús Romero, los “Potros de Hierro” sí tendrán rama Femenil y ya se están preparando para tener un plantel competitivo.

Cabe mencionar que el Atlante no juega en la Liga MX desde el 2014 cuando en el Torneo Clausura 2024 perdió la categoría y estaría de vuelta para el Torneo Apertura 2026 para jugar en el Estadio Banorte junto con América y Cruz Azul.