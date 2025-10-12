Chivas Femenil tuvo que batallar, pero logró rescatar un empate frente a Puebla en un partido muy duro por la jornada 15 del Apertura 2025. A pesar de este resultado, el equipo de Antonio Contreras logró cerrar su presencia en la Fiesta Grande de la Liga MX, por lo que repasamos a quien enfrentaría en la Liguilla en estos momentos.

Las chingonas llegan al encuentro de este domingo con la moral en alto debido a que llegaban con una victoria épica y agónica frente a Pumas tras ganar por 4-3. Sin embargo, en la tarde de hoy un error de Celeste Espino puso contra las cuerdas a un Rebaño Sagrado que tuvo que pelear y recién sobre el final apareció Carolina Jaramillo con un golazo.

Tras el empate ante Puebla, el Guadalajara tuvo que esperar a que se defina el partido de Atlético de San Luis equipo que necesitaba una victoria ante Toluca. Finalmente, este domingo igualaron 1-1 y el equipo de Antonio Contreras logró alcanzar la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Chivas Femenil jugará la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

¿A quién enfrentaría Chivas Femenil en la Liguilla del Apertura 2025?

Definida la jornada 15 del Apertura 2025, Chivas Femenil cerró en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 30 puntos y se encuentra a dos puntos de América. De esta manera, el Guadalajara hoy estaría enfrentando a Toluca en los Cuartos de Final de la Liguilla y tendría la ventaja deportiva por haber finalizado mejor posicionado.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Chivas Femenil recién volverá a tener acción el próximo domingo ante Pachuca. El juego se llevará adelante en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México.