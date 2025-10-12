Chivas Femenil empató 1-1 frente a Puebla por la jornada 15 del Apertura 2025 y no pudo sumar de a tres en el Estadio Akron. En un encuentro que se complicó más de lo esperado, las rojiblancas rescataron un punto gracias al gol de Carolina Jaramillo, quien marcó desde la frontal del área para evitar la derrota ante las penúltimas del campeonato.

Si bien Alicia Cervantes y Denise Castro no pudieron hacerse presentes en el marcador, ambas se mantienen como las principales referentes ofensivas del equipo dirigido por Antonio Contreras.

¿Cómo quedaron Alicia Cervantes, Denise Castro y Carolina Jaramillo en la tabla de goleo?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Licha Cervantes continúa como la goleadora del equipo con siete tantos, ubicándose en la posición 11° de la tabla de goleo del torneo. Por su parte, Denise Castro es 19° con cinco goles, mientras que Carolina Jaramillo recién anotó su primer tanto del Apertura 2025.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Con este empate, Chivas Femenil se mantiene en la cuarta posición con 30 unidades, muy cerca de asegurar su boleto a la Liguilla. Al torneo le restan solo dos jornadas, frente a Pachuca y Necaxa, donde buscarán tener un buen cierre de fase regular.