Para las Chivas de Guadalajara Femenil, Carolina Jaramillo siempre ha sido de las futbolistas más importantes dentro y fuera de la cancha, su liderazgo la ha convertido en una emblema que hace la diferencia en los momentos donde más lo requiere el equipo, pero de cara al Clásico Nacional tal parece que no vive su mejor momento.

Caro Jaramillo es una de las capitanas del Rebaño y desde que Antonio Contreras llegó al banquillo ha manifestado su respeto y admiración por el trabajo de la volante ofensiva, sin embargo, es un hecho que tampoco ha estado en el nivel al que tiene acostumbrados a los chivahermanos.

Fue a través de su cuenta de X donde La Comandante publicó un extraño mensaje que hace pensar en que vive situaciones complicadas en su vida personal, aunque nunca establece ni a quién, ni sobre qué tema está hablando.

Caro Jaramillo en su cuenta de X

“Llegas a un punto dónde ni tú mismo saves cómo te sientes, si es tristeza, enojo, decepción, simplemente sabes que estás mal”, fue la imagen que compartió en la famosa red social a un par de días de que se celebre el juego más importante de la campaña regular en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas.

Caro Jaramillo, jugadora clave en Chivas Femenil

La futbolista de 31 años empezó su carrera con Tijuana, pero en el 2017, en el primer torneo profesional de la Liga MX Femenil, La Comandante llegó a Tigres de la UANL donde demostró sus grandes cualidades.

Para el 2020 emigró a Guadalajara y se ha convertido en una jugadora indispensable a pesar de los cambios de entrenador, siempre ha estado firme en la titularidad, incluso cuando no pasa por su mejor momento, es de las jugadoras más desequilibrante del futbol mexicano.