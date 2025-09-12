Lo que ha hecho Gabriel Milito en las Chivas de Guadalajara ha sido insuficiente para colocarlo entre los primeros lugares de la tabla general en el Apertura 2025. Y de cara al Clásico Nacional, Ricardo Peláez y Francisco Gabriel de Anda consideran que el proyecto del estratega argentino va en picada.

El Rebaño Sagrado se coloca en la posición 16 de la tabla general con apenas cuatro unidades y lo que antes eran halagos y buenos comentarios sobre Gabriel Milito, han cambiado un poco el discurso de Ricardo Peláez, exdirector deportivo de los rojiblancos, al elegir a Guillermo Almada como el DT ideal para los rojiblancos.

“Para mí ya se quedó corto (Milito). Ahora los que criticaban tanto al Guadalajara los están defendiendo. Increíble. Bueno, Guillermo Almada es una gran opción para el Guadalajara, ya lo vimos como en Santos y Pachuca logró sacar amuchísimos jugadores. Guadalajara tiene unas buenas fuerzas básicas y trabaja bien. No, no (que se vaya Milito)”, explicó Peláez Linares en Futbol Picante de ESPN.

Milito no ha logrado convencer del todo en Chivas. FOTO: IMAGO7

Anteriormente el también exjugador de Guadalajara defendía a ultranza el estilo de juego con el timonel argentino, incluso señaló en semanas pasadas que confiaba en que obtendría algunos triunfos en los cuatro partidos más complicados que enfrentan en esta parte del calendario. Cayeron con Cruz Azul, se medirán al América y recibirán a Tigres de la UANL y a Toluca.

De Anda no se convence de Milito

Por su parte, en la misma emisión Francisco Gabriel de Anda aseguró que el Rebaño requiere de un entrenador con otra imagen, que tenga una manera de conducirse distinta y puso de ejemplos a Veljko Paunovic y Matías Almeyda.

“Yo lo que creo es que Chivas necesita un entrenador como (Veljko) Paunovic o Matías Almeyda. Más aguerrido, más fuerte, que proyecte algo diferente; o hasta el mismo (André) Jardine, que cambió cuando entrenó al Atlético San Luis y después al América”, apuntó De Anda.