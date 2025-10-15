Ayer por la noche la Selección Nacional de México volvió a tener acción en un nuevo amistoso en la fecha FIFA en la que igualó 1-1 ante Ecuador. Luis Romo quedó a deber nuevamente debido a que por su culpa Raúl Rangel le cometió penal a Enner Valencia. Tras lo vivido en el Estadio Akron, Ricardo Peláez lo sentenció con un brutal análisis.

El semestre del mediocampista de Chivas bajo la dirección técnica de Gabriel Milito se destacó por cometer varios errores que condenaron en más de una ocasión al equipo. Frente a Atlético de San Luis y León, falló y Érick Gutiérrez cometió dos penas máximas en dos partidos consecutivos.

El regreso de Luis Romo a la Selección Mexicana se da porque elevó su nivel en el Guadalajara, como así también mejoró sus condiciones físicas. Frente a Ecuador fue titular y desaprovechó la nueva oportunidad que le dio el Vasco Aguirre debido a que por un error de él llegó el polémico penal que le cobraron a Raúl Rangel.

Ricardo Peláez criticó la actuación de Luis Romo. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Ricardo Peláez lo sentenció al afirmar que por su culpa México empató. “Defensivamente (México) cumplió porque el gol viene precedido de un error de Romo. Y hablar de Romo tengo que hacerlo porque Romo tenía que haber aprovechado su regreso a la selección como titular, en su cancha, con su gente, con la camiseta de la selección y no aprovechó esta posibilidad. Vamos a ver qué pasa a futuro”, expresó en la mesa de Futbol Picante de ESPN en la que mostró su frustración y decepción el futbolista del Guadalajara.

Ricardo Peláez ya había advertido los errores de Luis Romo

No es la primera vez que en la semana Ricardo Peláez advirtió a Luis Romo al señalar que por su culpa llegó el tercer gol de Colombia. “Observen a Romo. La pelota no viene para mí, entonces ya. Me volteo, me paro, me distraigo. ¡No! Es algo que los técnicos tienen que afianzar y aunque no vengan para ti no te descuides nunca porque hay rebotes en el área”, expresó Peláez en la mesa de Futbol Picante de ESPN el pasado domingo 12 de octubre.