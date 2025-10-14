Este martes el Estadio Akron se viste de gala para recibir a la Selección Mexicana cuando reciba a Ecuador en un nuevo amistoso por la fecha FIFA. Tras la goleada recibida frente a Colombia, Ricardo Peláez señaló que ante el equipo de Sebastián Beccacece el guardameta titular debe ser Luis Ángel Malagón y no Raúl Rangel debido a que el futbolista de América es el más confiable de los que hay. ¿Estás seguro con su análisis?

No hay dudas de que el Tri ha dejado muchas dudas ante los colombianos luego de haber perdido por 4-0 en Estados Unidos. No hay ningún jugador mexicano, entre ellos Luis Romo, que se haya destacado para salvarse de las críticas de la prensa como de la afición.

Mañana la Selección Nacional de México volverá a tener acción, pero en esta ocasión en el Estadio Akron cuando reciba a Ecuador. Diferentes reportes señalan que el Vasco Aguirre llevará adelante varios cambios para enfrentar al seleccionado sudamericano, entre los que se encontraría la titularidad de Raúl Rangel.

Raúl Rangel podría ser titular en el amistoso entre México y Ecuador. (Foto: IMAGO7)

Ayer, en la mesa de Futbol Picante, Ricardo Peláez, exdirectivo y jugador de Chivas, expresó que Javier Aguirre debería darle continuidad a Luis Ángel Malagón. “(Malagón) es el portero más confiable de los que hay y hay que darle continuidad”, expresó. No hay que olvidarse que el guardameta de América fue responsable de dos de los cuatro goles que recibió el Tri ante Colombia.

Ricardo Peláez expuso a Luis Romo

En la misma edición de Futbol Picante, Ricardo Peláez expuso a Luis Romo por distraerse en el 3-0 de Colombia. “Observen a Romo. La pelota no viene para mí, entonces ya. Me volteo, me paro, me distraigo. ¡No! Es algo que los técnicos tienen que afianzar y aunque no vengan para ti no te descuides nunca porque hay rebotes en el área”, explicó.