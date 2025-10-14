Chivas se ilusiona y piensa en la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025. Tras igualar 1-1 ante América en Estados Unidos, el conjunto rojiblanco se prepara para enfrentar a Mazatlán en el Estadio Akron en un duelo clave para presionar a Pachuca, FC Juárez y Tijuana, quienes son rivales directos a quedarse con el sexto puesto de la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, Chicharito Hernández da qué hablar nuevamente con un brutal dardo contra la afición de América, mientras que Orbelín Pineda lanzó guiño al Guadalajara al marcar que está contento en volver a jugar en el Estadio Akron. Por otro lado, Raúl Rangel podría tener una nueva oportunidad en la Selección Mexicana debido a que suplantará a Luis Malagón frente a Ecuador.

Chicharito Hernández envió dardo contra la afición de América

El sábado Chivas enfrentó a América en un nuevo amistoso en Estados Unidos en el que Javier Hernández anotó el único gol para el Rebaño Sagrado. Tras el partido, Chicharito Hernández afirmó que el estadio lo llenó la afición del Guadalajara.

“En esta institución no hay partidos amistosos, siempre queremos dar lo mejor, como pudiste ver el estadio estaba lleno, obviamente con el equipo que jugamos tiene mucha afición, pero se vio todo el estadio rojiblanco, entonces contentos por el esfuerzo, lamentablemente no pudimos ganar y en lo personal siempre un gol genera mucha confianza”, expresó en Chivas TV.

Orbelín Pineda lanzó guiño para Chivas

La Selección Mexicana se encuentra en Guadalajara debido a que disputará el amistoso ante Ecuador en el Estadio Akron. Orbelín Pineda habló con la prensa y lanzó un guiño a Chivas. “En lo personal es muy bonito, toda mi carrera la he tomado aquí en Chivas. Conseguí todo y venir a esta ciudad se siente bonito. Es un orgullo estar en este estadio”, expresó el mediocampista del AEK Atenas.

¿Raúl Rangel juega en México vs. Ecuador?

Una de las grandes dudas que surge en la noche de hoy es quién será el portero de la Selección Mexicana ante Ecuador. Javier Aguirre confirmó en conferencia de prensa que realizará entre siete y ocho cambios, por lo que se especula con la posible titularidad de Raúl Rangel tras los insólitos fallos de Luis Malagón ante América.