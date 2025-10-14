La Selección Mexicana Femenil dio a conocer este lunes 13 de octubre su convocatoria para los dos partidos amistosos que disputará ante Nueva Zelanda durante la Fecha FIFA de finales de mes. Ambos encuentros se jugarán en territorio mexicano y servirán como preparación rumbo a los compromisos oficiales del próximo año.

Sin embargo, la lista generó polémica de inmediato, ya que no incluye a dos de las máximas figuras de Chivas Femenil: Carolina Jaramillo y Alicia Cervantes. Ambas futbolistas atraviesan un buen momento con el Rebaño, siendo piezas clave en el ataque del equipo y en su buen momento en el torneo, lo que hace más difícil entender su ausencia.

La lista de elegidas por Pedro López generó polémica.

Las redes sociales se llenaron de reclamos por parte de los aficionados, quienes acusaron al cuerpo técnico de “llamar a las de siempre” y dejar fuera a jugadoras que actualmente viven un mejor momento futbolístico. Muchos consideran que tanto Jaramillo como Cervantes, entre otras jugadoras de otros equipos, han hecho méritos suficientes para volver al Tri, especialmente por su rendimiento constante en la Liga MX Femenil.

La polémica también creció al analizar la lista completa, ya que hay seis jugadoras de Tigres, cinco de Pachuca y cuatro del América, lo que refuerza la percepción de que el entrenador Pedro López mantiene una clara preferencia por ciertos equipos. Chivas, pese a ser uno de los clubes más regulares de los últimos torneos, apenas tiene representación.

Celeste Espino sí fue convocada a Selección Mexicana, pero también generó polémica

La única rojiblanca convocada fue la portera Celeste Espino, quien tampoco se libró de la controversia, pues solo ha disputado cuatro partidos en el actual torneo de quince posibles, debido a que compite la titularidad con Blanca Félix. Aun así, Espino tendrá la oportunidad de mostrarse con el Tri en esta doble fecha frente a Nueva Zelanda.