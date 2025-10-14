Como es costumbre en el club, Chivas aprovechó este martes para felicitar públicamente a Cade Cowell por su cumpleaños, algo que el equipo suele hacer con todos sus jugadores. Sin embargo, el mensaje no fue recibido con el entusiasmo habitual por parte de la afición rojiblanca, que decidió aprovechar la publicación para hacer reclamos al Vaquero por su rendimiento en el presente torneo.

Las respuestas en redes sociales se salieron de control: una gran parte de los comentarios fueron críticas al atacante mexico-estadounidense, con muchos aficionados pidiendo su salida del club debido a su bajo rendimiento en el torneo, o que empiece a mejorar su nivel en este cierre de fase regular y probable Liguilla, donde se necesita que todos los jugadores estén en su mejor nivel.

En lo que va del Apertura 2025, Cowell suma solo un gol en 12 partidos, de los cuales únicamente 4 ha salido como titular. Acumula 461 minutos de 1,080 posibles, es decir, apenas el 42% del tiempo disponible, reflejando la poca confianza que ha tenido por parte del cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Aun así, también hubo seguidores que lo defendieron, pidiendo que se le den más minutos y que no se le juzgue tan pronto, considerando su juventud –justamente cumplió 22 años este martes– y potencial físico, algo que podría hacerlo crecer futbolísticamente en el futuro próximo, haciéndolo un jugador valioso para el Rebaño Sagrado ya sea en la cancha o en una posible venta.

Gabriel Milito parece ver a Cade Cowell como un buen revulsivo

Si bien ha jugado todos los partidos del Apertura 2025, Cade Cowell ha sido suplente en la mayoría de ellos, incluyendo el amistoso ante América del pasado sábado, partido que Gabriel Milito aprovechó para hacer algunas rotaciones, por lo que todo indica que su papel en lo que resta del torneo será el de revulsivo, entrando desde la banca para aportar velocidad y desequilibrio en los minutos finales.