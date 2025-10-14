La Selección Mexicana jugará en el Estadio Akron este martes 14 de octubre, enfrentando a la Selección de Ecuador en un partido que, deportivamente, es un hecho que le puede servir de mucho al Tri, pero que está lejos de ser de los más llamativos para la afición, además de tener precios muy altos hasta en las localidades más baratas. Todo esto provocó una crisis en la venta de boletos que están resolviendo de forma muy distinta a lo que suele pasar con Chivas.

El Gobierno de Jalisco habría desembolsado una cifra cercana a los 8.7 millones de pesos para asegurar que el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Ecuador se juegue en el Estadio Akron, monto similar al que pagó por el encuentro ante Estados Unidos el pasado mes de octubre y al cual se suman los gastos de transporte y logística de ambos equipos.

La Selección tampoco logró vender todos los boletos en octubre.

Es por esto quieren evitar a toda costa que el partido esté sin afición, llevándolos a adoptar el plan de emergencia, pues según diversos reportes, solo se vendió alrededor del 40% del boletaje disponible, por lo que las autoridades comenzaron a regalar entradas con el objetivo de evitar que el estadio luzca vacío durante el encuentro.

La medida generó comentarios en redes sociales, pues muchos aficionados recordaron que Chivas suele llenar el Akron sin necesidad de regalar boletos, e incluso bromearon con que les gustaría que esta “promoción” aplicara también en los partidos del Rebaño.

El México vs Ecuador es una prueba para el Estadio Akron de cara al Mundial 2026

A pesar de la polémica, el duelo servirá como una prueba importante para el Estadio Akron, que será una de las sedes tanto de la Copa del Mundo 2026 como del Repechaje rumbo al torneo, por lo que este tipo de eventos ayudan a evaluar su operación y capacidad logística.