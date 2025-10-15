La portería de la Selección Mexicana sigue sin tener dueño rumbo al Mundial de 2026. Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel parecen ser los dos principales candidatos a quedarse con el puesto, y en cada convocatoria han competido directamente por la titularidad. Sin embargo, su desempeño reciente ha generado dudas sobre si realmente alguno de los dos está listo para ser el arquero titular del Tri.

Malagón fue titular el sábado pasado en la goleada 4-0 ante Colombia, donde tuvo una noche para el olvido y fue señalado por parte de la afición. Por su parte, el Tala fue el elegido para iniciar ante Ecuador este martes y, aunque solo recibió un gol, provocó un penalti tras un error compartido con Luis Romo, lo que volvió a poner en duda la solidez de la portería mexicana.

Ante este panorama, Ricardo Ferretti no se guardó nada y lanzó fuertes críticas a ambos porteros. En declaraciones para ESPN, el Tuca aseguró que “ni Malagón, ni Tala han demostrado que valen. Le están dejando la puerta abierta al muerto”, en clara referencia a Guillermo Ochoa, quien ha estado fuera de las últimas convocatorias pero sigue siendo tema de conversación constante.

Pese a sus críticas, Ferretti también reconoció que, de los dos, el que debería quedarse con el puesto es Rangel, pues lo considera un portero más completo y con mejores condiciones. No obstante, advirtió que debe dejar de cometer errores si quiere consolidarse en la Selección y evitar que el debate en la portería se prolongue más de lo necesario.

El propio Javier Aguirre abrió la puerta a Guillemo Ochoa y dejó en duda a Malagón y Rangel

Vale la pena recordar que Javier Aguirre, antes de los recientes partidos, declaró que los tres puestos de portero para el Mundial siguen vacantes. Con esto, dejó claro que ni Malagón ni Rangel tienen su lugar asegurado, por lo que el próximo año será clave para definir quién defenderá el arco del Tri en 2026.