La Selección Mexicana empató anoche ante Ecuador en el Estadio Akron, en un partido que forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Para este encuentro, el técnico Javier Aguirre decidió realizar varios cambios respecto al duelo ante Colombia, incluyendo la titularidad de Raúl Rangel, quien buscaba aprovechar la oportunidad para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

La expectativa era alta, pues Rangel necesitaba una actuación perfecta para quitarle la titularidad a Luis Ángel Malagón, quien había recibido cuatro goles en el amistoso anterior. Sin embargo, el guardameta de Chivas cometió un penal en el primer tiempo, mismo que Jordy Alcívar transformó en gol, empañando su actuación y reduciendo sus posibilidades de escalar posiciones en la competencia interna por el arco del Tri.

A pesar de que fue Rangel quien cometió la falta, la jugada nació de un error de Luis Romo, también jugador de Chivas, quien intentó regresarle el balón al portero sin notar que un atacante ecuatoriano estaba presionando. El delantero interceptó el pase, obligando a Rangel a derribarlo dentro del área en su intento por evitar el tanto.

Aunque es poco probable que este error le cueste la titularidad de forma definitiva a Rangel, es un hecho que tampoco le beneficia en su lucha por ser el portero titular rumbo al Mundial. Deberá mantener un alto nivel con Chivas y aprovechar sus próximos llamados para recuperar la confianza del técnico mexicano.

Tala Rangel no tendría problema en Selección por este error, pero Luis Romo sí

Quien sí podría salir más afectado es Luis Romo, pues además del error, no tuvo un buen desempeño general y su rol en Chivas como defensa central complica su permanencia en futuras convocatorias, considerando que Javier Aguirre ya cuenta con varias opciones sólidas en esa posición como Johan Vásquez y César Montes.