Armando ‘Hormiga’ González pasa por un gran momento futbolistico con el Club Deportivo Guadalajara y es digno de presumir. El atacante mexicano registra siete goles en el Torneo Apertura 2025. El último de ellos se lo hizo a Mazatlán FC dentro de la Fecha 13 y con esto se metió en la pelea por el liderato de goleo.

Después del compromiso ante el equipo sinaloense, celebrado en la cancha del Estadio Akron, la cuenta oficial de nuestras Chivas en X compartió un video de la ‘Hormiga’ González donde se le ve subiendo las escaleras del inmueble.

Sin embargo, se desconoce si es un ritular o solo lo hizo para celebrar. Y es que en el video se puede ver cómo Armando González sube las escaleras, se detiene y comienza a bailar, todo esto después de haber conseguido los tres puntos ante Mazatlán FC.

Claro que los comentarios no se hicieron esperar, “Tqm Hormiga”, “Tremendillo desde chiquillo”, “Te amo”, y algunos más. Señalar que la ‘Hormiga’ González, con su sencillez que lo caracteriza contestó con un par de emoticiones.

¿Cuándo juegan las Chivas en el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este miércoles 22 de octubre, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro, dentro de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025, a iniciar a las 19:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido por Caliente TV.