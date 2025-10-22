Este miércoles el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará a los Gallos Blancos del Querétaro dentro de la Fecha 14 del Torneo Apertura 2025, y previo a este enfrentamiento Gabriel Milito dio a conocer la lista de convocados.

En ella aparece Cade Cowell, quien en el partido del sábado pasado no fue tomado en cuenta por el estratega argentino, pero para este duelo de caracter importante sí, aunque en diciembre próximo encabezaría la lista de transferibles junto con Gilberto Sepúlveda.

De acuerdo con información de Jesús Bernal, reportero de ESPN, el atacante de apenas 22 años de edad sería baja debido a que dejó de ser del agrado de Gabriel Milito y para el Torneo Clausura 2026 no entraría en sus planes, a pesar de que su contrato culmina en 2027, así que estaría viviendo sus últimos meses con la camiseta Rojibanca.

¿Cuándo juega Chivas ante Querétaro en el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara se enfrentará a los Gallos Blancos del Queréraro este miércoles 23 de octubre en la cancha del Estadio La Corregidora, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Caliente TV.

Señalar que los pupilos de Gabriel Milito se encuentran en estos momentos en la octava posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 20 unidades, con un balance de seis victorias, dos empates y cinco descalabros.