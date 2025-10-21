El Club Deportivo Guadalajara se encuentra preparando con todo para lo que resta de la próxima campaña del máximo circuito del balompié azteca, y este miércoles a los pupilos de Gabriel Milito les toca enfrentar a los Gallos Blancos del Querétaro.

Nuestras Chivas se presentarán a este compromiso con cuatro victorias seguidas, mismas que las han llevando a pelear los primeros lugares de la clasificación del Torneo Apertura 2025, donde el favorito son los Diablos Rojos del Toluca.

Para este compromiso, se espera que Gabriel Milito salga con: Raul ‘Tala’ Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Richard Ledezma, Omar Govea, Fernando González, Bryan González, Santiago Sandoval, Aramando ‘Hormiga’ González’ y Efraían Álvarez.

¿Cuándo será el partido entre Querétaro y Chivas?

El partido entre los Gallos Blancos del Querétaro y el Club Deportivo Guadalajara, se llevará a cabo este sábado este miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio La Corregidora a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo qu