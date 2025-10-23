Chivas fue y seguirá siendo por siempre el rival a vencer para todos los clubes de la Liga MX y así lo volvió a demostrar el conjunto de Querétaro tras conseguir un sorpresivo triunfo sobre los rojiblancos en el Apertura 2025, en donde su entrenador, Benjamín Mora, no pudo ocultar su felicidad desmedida por ese logro.

Desde la conferencia de prensa, el entrenador de Gallos Blancos demostró su desbordada felicidad por lograr derrotar a los tapatíos que hasta aseguró que sus jugadores fueron “superiores” a los del chiverío, principalmente en su aparato defensivo.

Sin embargo, el comunicador David Medrano, ventiló abiertamente que durante la madrugada del jueves recibió un mensaje a su celular de parte de Mora, celebrando el triunfo que obtuvo a costa del Guadalajara en el Estadio Corregidora.

“Todavía no amanecía y ya tenía mensaje del pinche Malayo: ‘¿No que no, cabrón?’ ¡Ay, pinche Malayo! Todavía no amanecía y cuando me desperté ya tenía mensaje del Malayo”, reveló entre risas el comunicador en el programa La de Ocho.

Benjamín Mora es aficionado a las Chivas

Antes de abrirse paso como entrenador profesional en la Liga MX, el entrenador se hizo famoso por algunos mensajes que demostraron que era un ferviente aficionado del Guadalajara, lo que le trajo problemas principalmente durante su estadía en el banquillo del Atlas.