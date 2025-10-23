Chivas vivió una de las peores noches en todo el Apertura 2025 en su visita al Querétaro a la cancha del Estadio Corregidora, en donde además de su mal funcionamiento, sufrió algunas bajas que podrían pesar de cara al próximo compromiso contra Atlas de la jornada 15 de la Liga MX.

Además del descalabro sufrido frente a Gallos Blancos, el entrenador Gabriel Milito no podrá contar con Richard Ledezma contra los Zorros debido a que el mexico-estadounidense fue expulsado por doble amonestación, por lo que deberá ser reemplazado para la próxima jornada.

Por si fuera poco, las alarmas están encendidas en el redil debido a que Armando González y Bryan González debieron abandonar el terreno de juego por unas molestias, por lo que su participación en el Clásico Tapatío está en duda.

Richard Ledezma

El nuevo futbolista del Guadalajara se ha venido desempeñando como lateral por derecha, en donde afortunadamente el entrenador argentino cuenta con múltiples opciones para esa zona del campo, ya que nominalmente cuenta con Miguel Gómez. Sin embargo, también podría habilitar a Diego Campillo o José Castillo, por lo que esa zona del campo no se verá perjudicada.

Miguel Gómez salió de la convocatoria contra Gallos por decisión técnica (IMAGO 7)

Bryan González

El Cotorro es el único carrilero nominal que tiene el chiverío en la plantilla, por lo que en caso de que el exjugador del Pachuca no pueda tener actividad, Milito deberá recurrir a futbolistas que cubran esa zona del campo. Según lo mostrado desde pretemporada, las opciones serían Miguel Gómez o José Castillo para poder cubrir esa zona del campo.

José Castillo aprendió a jugar como lateral izquierdo con Fernando Gago cuando llegó a Chivas (IMAGO 7)

Armando González

En caso de que la Hormiga no pueda ser de la partida contra el Atlas, afortunadamente para Gabriel Milito cuenta con tres opciones para reemplazarlo y se trata de Chicharito, Alan Pulido y Teun Wilke, en donde según lo mostrado en el Apertura 2025, Javier Hernández sería la opción más viable para ser el delantero estelar ante la posible ausencia del goleador rojiblanco.