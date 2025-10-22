La racha de victorias llegó a su fin tras la visita de Chivas al Estadio Corregidora de Querétaro, en donde además del resultado adverso, quedó en evidencia nuevamente la incapacidad del Rebaño para abrir cerrojos defensivos, ocasionando frustración en varios futbolistas.

Sin embargo, a unos días de que se lleve a cabo una nueva edición del Clásico Tapatío contra el Atlas, el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, tendrá que enfrentarse a un nuevo problema y será la de reemplazar a un jugador que es titular indiscutible.

Richy Ledezma no podrá participar en el duelo contra los rojinegros debido a que fue expulsado en el compromiso contra los Gallos Blancos debido a doble amonestación, por lo que abre un hueco en el equipo titular rojiblanco para dicho compromiso.

El futbolista que llegó como refuerzo para este Apertura 2025 ha tenido un desempeño sobresaliente jugando como mediocampista y hasta como lateral por la derecha, siendo uno de los mejores asistentes del equipo con tres pases para gol en el torneo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciba al Atlas en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.