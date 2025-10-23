El acudir a un estadio de futbol le permite a la gente el poder observar el partido percatándose de detalles que pasan completamente inadvertidos en las cámaras de televisión, en donde en el partido entre Chivas contra Querétaro, un aficionado captó en video un severo regaño de Gabriel Milito a Efraín Álvarez.

Alrededor del minuto 58 del duelo contra Gallos Blancos, el entrenador argentino decidió renovar su ofensiva en búsqueda de la diana del empate, por lo que uno de sus ajustes fue retirar al 10 rojiblanco para mandar al campo a Hugo Camberos.

Sin embargo, a la salida de Efraín Álvarez de la cancha, Gabriel Milito lo interceptó de inmediato, rodeó el cuello del futbolista con su brazo, mientras le decía algunas cosas, en donde luce un semblante de molestia.

Dicha acción, fue grabada por un aficionado desde las gradas del Estadio Corregidora, quien inclusive definió la situación como que Milito “lo encaró” al refuerzo rojiblanco, quien después de la situación se acercó a sus compañeros que estaban calentando para darles la mano.

¿Cuáles son los números de Efraín Álvarez con Chivas en el Apertura 2025?

El nuevo futbolista del Guadalajara ha tenido un irregular semestre en el redil, ya que ha participado en 14 partidos, de los cuales en 11 ha sido titular, participando en un total de 818 minutos sumando un gol, registrando tres asistencias.