Armando González es, por mucho, el jugador de moda dentro de la Liga MX, no solamente por afianzarse como el centro delantero titular de Chivas, sino por su alta efectividad frente a la puerta rival; sin embargo, ya habría un supuesto interés de algún club de Europa.

Gracias a que es el mejor romperredes mexicano de todo el Apertura 2025, la Hormiga ha llamado la atención de los aficionados, analistas y aparentemente, hasta de los visores, por lo que en TV Azteca aseguraron que ya hay “una oferta” desde Rusia.

En el programa, Los Protagonistas, el comunicador Gerardo Velázquez de León, aseguró que el delantero del Guadalajara es pretendido desde el otro lado del planeta: “Hay un tema con la Hormiga González. Tiene una oferta de Rusia”, declaró sin entrar en más detalles.

Hay que recordar que apenas hace unos días, Gabriel Milito, le dio calma a todas las alabanzas que había en el entorno sobre Armando González, dejando en claro que un jugador con siete goles en un torneo no debería ser candidato a ir a Europa o a la Selección Mexicana, hasta que se consolide.

¿Es real el rumor de Armando González a Rusia?

Hay que recordar que el mercado de fichajes se encuentra cerrado en este momento y se volverá a abrir hasta el mes de enero, por lo que no es lógico que haya alguna oferta en la mesa de la directiva del Guadalajara en este momento del año.