Una de las noticias más importantes de este jueves ha sido la de la sorpresiva salida del exjugador de Chivas, Eduardo López, de la disciplina del Pachuca a solo tres jornadas del cierre de la fase regular, en donde diversas teorías comenzaron a surgir en torno a la salida del mediocampista del conjunto hidalguense.

Debido al innumerable historial de indisciplinas que tiene la Chofis a lo largo de su carrera, muchas personas comenzaron a especular que su salida de los Tuzos se debería a la ruptura de alguna regla de la institución o hasta por temas de peso; sin embargo, la realidad sería muy distinta.

El comunicador Raymundo González reveló que la salida de Eduardo López se debería a que él mismo pidió rescindir el contrato para poder avanzar con otras propuestas que tendría desde Medio Oriente, por lo que los dirigentes de Pachuca le abrieron la puerta.

“Me dicen que Eduardo López ya no estaba ‘feliz’ en Pachuca y como ya tenía poca actividad, decidieron el pasado sábado (…) Él pidió que se hicieran los trámites necesarios para terminar la relación laboral entre las dos partes y Pachuca accedió.

“Me dicen que no fue un tema de indisciplinas o temas de peso, ni nada”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuántos títulos consiguió Eduardo López con Chivas?

Aunque fue Benjamín Galindo quien lo debutó en el Guadalajara en el 2013, la realidad es que la Chofis explotó todo su talento bajo la tutela de Matías Almeyda, en donde consiguió cinco títulos con el chiverío: Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.