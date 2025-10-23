Chivas está teniendo una segunda mitad del Apertura 2025 muy buena gracias a la seguidilla de triunfos que hilvanó y que le permitió revivir dentro de la Liga MX, por lo que ahora es doblemente importante el derrotar al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, sobre todo, tras la derrota con Querétaro.

El Guadalajara parte como amplio favorito sobre los Zorros; sin embargo, hay que hacer valer esa etiqueta dentro del terreno de juego, en donde una victoria mantendría a los rojiblancos en pie de lucha por el pase directo a la Liguilla.

Los rojinegros, pese a que trajeron de regreso al mejor entrenador de su historia, Diego Cocca, se mantienen en la parte baja de la tabla de posiciones, por lo que buscarán rescatar su participación en este Apertura 2025 haciendo tropezar al chiverío.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025?

El próximo compromiso del Guadalajara en la Liga MX será contra el Atlas y llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlas?

El Clásico Tapatío será transmitido en México por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos el partido será difundido por Telemundo; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.