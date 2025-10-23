En el Estadio la Corregidora, Chivas llevó adelante un pésimo partido ante Querétaro debido a que perdió por 1-0 en un duelo clave en las aspiraciones para alcanzar directamente los Cuartos de Final de la Liguilla. Tras el papelón realizado ante Gallos Blancos, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa para advertir a Atlas, Pachuca y Rayados que van a salir a quedarse con los nueve puntos.

Esta noche el Guadalajara se preparaba para vivir una nueva fiesta rojiblanca ante un rival que era en los papeles era menor. Finalmente, se perdió ante el equipo de Benjamín Mora, si no que además en la segunda mitad se hizo poco para condicionar el juego que decidió llevar adelante el conjunto local.

Tras lo sucedido frente a Querétaro, Chivas se tiene que preparar para enfrentar a Atlas, Pachuca y Rayados de Monterrey. De cara a estos partidos, Gabriel Milito se hizo cargo en conferencia de prensa para advertir que van a ir por los nueve puntos.

Gabriel Milito dejó mensaje a varios equipos de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Ahora lo más importante es que jugamos el clásico el fin de semana. Tenemos poco tiempo de recuperación, apuntar mucho a acompañar a los jugadores de esa derrota, recuperar energía para jugar los siguientes partidos”, expresó. Y agregó: “Quedan tres partidos, tres partidos fundamentales para nosotros, lo seguiremos tomando como finales como lo venimos haciendo y lucharemos con todo lo que tenemos al alcance para volver a ganar. Además jugamos en casa el clásico, eso estimula, además de la necesidad de ganar”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

Como decíamos, Chivas volverá a tener acción ante Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Akron. El partido se llevará adelante el próximo sábado 25 de octubre a las 19:00 del Centro de México y se podrá ver en Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos.