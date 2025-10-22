En el Estadio La Corregidora, Chivas llevó adelante un pésimo partido y perdió por 1-0 ante Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue la reacción de Gabriel Milito al gol de Ávila con el que el Guadalajara terminó por perder de visitante en un duelo clave para pelear por uno de los puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Da la sensación que el Rebaño Sagrado ha nacido para sufrir y que la única manera de alcanzar títulos es viviendo momentos increíbles ante rivales modestos. Esta noche jugaron un gran primer tiempo, pero en el segundo se apagó. Richard Ledezma no pudo asociarse de la mejor manera con Roberto Alvarado y Cade Cowell, mientras que Diego Campillo se mostró incómodo por la banda izquierda y no pudo marcar la diferencia con Hugo Camberos.

De todas maneras, esta debacle futbolística inicia tras un insólito error por parte de Fernando González, quien se enredó solo y regaló el balón. Lo que la transmisión no mostró fue la reacción de Gabriel Milito. En un video publicado por Esto, el entrenador argentino lanzó la botella, luego apoyó su cabeza en el hombro de ayudante y segundos después se levantó porque aún quedaban 88 minutos de juego.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la derrota contra Querétaro, Chivas se ubica en la octava posición de la tabla de posiciones con 20 puntos. De momento se encuentra a un punto de Pachuca y Tijuana, que pelea por cerrar la jornada 14 en la sexta posición.

¿Cuándo volverá jugar Chivas en el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado 25 de octubre cuando enfrente a Atlas en el Estadio Akron. El partido será transmitido por Amazon Prime en el territorio mexicano desde la 19:00 del Centro de México.