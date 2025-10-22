La racha de cuatro triunfos en fila para Chivas ha llegado a su fin de una manera sumamente inesperada tras la visita al Querétaro, en donde el entrenador del conjunto emplumado, Benjamín Mora, analizó el triunfo de su equipo, en donde admitió que el Rebaño los puso en serios predicamentos a la defensiva, pero terminó poniéndose ligeramente presumido.

Aunque es cierto que el Guadalajara dominó de principio a fin el partido contra Gallos Blancos, la realidad es que los futbolistas rojiblancos fueron incapaces derrotar a Guillermo Allison pese a ponerlo en aprietos en diferentes oportunidades.

Sin embargo, el Malayo causó revuelo por asegurar que sus jugadores fueron “muy superiores”, al menos en los enfrentamientos defensivos directos con los atacantes del chiverío.

“Lo que más me deja satisfecho es verles muy contentos, de poder haber ejecutado el plan de juego al pie de la letra y también el haber sido muy superiores en los duelos individuales, sobre todo en defensa porque hay que ser honesto, nos pasamos tiempo protegiendo nuestra portería, pero lo hicieron de manera magnífica”, declaró el estratega al término del partido.

