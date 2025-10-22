Noche amarga para Chivas debido a que perdió por 1-0 ante Querétaro, uno de los equipos más débiles de la Liga MX. Una de las grandes sorpresas en el segundo tiempo fue la salida de Armando González y tras el encuentro Gabriel Milito confirmó lo sacó porque tenía una sobrecarga muscular y corría riesgo.

No hay dudas de que en el primer tiempo el Guadalajara podría haberse llevado al menos un punto de este partido. Especialmente porque la Hormiga González y Santiago Sandoval tuvieron jugadas muy claras para al menos llevarse un empate.

Sin embargo, en el segundo tiempo Gabriel Milito llamó la atención fue que decidió sacar del partido a Armando González. Sin duda este movimiento fue sorpresivo porque el entrenador argentino decidió sacar al goleador del equipo.

Armando González salió porque estaba cerca de sufrir una lesión. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido frente a Querétaro, el entrenador rojiblanco confirmó que decidió suplantar al atacante porque estaba al borde una lesión. “Armando González tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor. Hablamos con él y era asumir riesgo porque estaba bastante tocado y por eso tuvimos que sustituirlo”, explicó el timonel del Guadalajara en conferencia de prensa.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la derrota contra Querétaro, Chivas se ubica en la octava posición del Apertura 2025 con 20 puntos. De momento se encuentra a un punto de Pachuca y Tijuana que son séptimo y sexto respectivamente.