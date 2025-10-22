Chivas se prepara para enfrentar a Querétaro en una jornada clave para poder alcanzar puestos de clasificación directa a la Liguilla. En medio de este contexto, Diego Campillo, pieza indiscutible en el once titular del equipo de Gabriel Milito, confirmó que el Guadalajara no es para todos porque estás todo el tiempo expuesto.

A lo largo de los diferentes años en el Rebaño Sagrado se han destacado varios jugadores por dar de qué hablar por temas extracancha. Cristian Calderón, Uriel Antuna, Alexis Vega y Dieter Villalpando por no ser disciplinados e irse por la puerta de atrás por no cumplir con las expectativas generadas cuando llegaron.

Quien fue y volvió a Chivas es Diego Campillo que se fue por la puerta de atrás a formar parte de FC Juárez. Tras dos años en el equipo de la Frontera, el futbolista formado en Verde Valle no solo regresó, sino que además se convirtió en pieza clave en el once titular de Gabriel Milito. En diálogos con ESPN confirmó que el Guadalajara no es para cualquiera.

Diego Campillo confirmó que Chiva no es para cualquiera. (Foto: IMAGO7)

“Chivas no es para cualquiera. Es muy mediático, estás en las vitrinas, todo el mundo voltea a ver y siento que no muchos jugadores pueden con esos reflectores. Te termina perjudicando mucho. Aquí te engrandece tanto que no sé si sea tan bueno. Siempre lo he tenido claro, me tocó salir y me toca regresar y también me ayudó estar aquí desde niño y sé lo que es Chivas”, señaló.

Diego Campillo le respondió a los detractores de Chivas

En la misma entrevista, Diego Campillo le respondió a quienes afirman que el Guadalajara debe jugar con extranjero. “Lo hemos demostrado que con puro mexicano le podemos competir a quien sea. En varios partidos que nos iban a pasar por encima, ganamos y creo que es cuestión de mentalidad. Es cuestión de mentalidad, que sepamos lo que queremos y que no nos dejemos llevar por lo que dicen afuera como dicen a veces ganan uno o dos partidos y ya te tratan como el mejor, pero se trata de un equilibrio que te estés diciendo a ti mismo donde estás, el momento que estás pasando y no te dejes llevar por todo lo que se habla afuera y te dicen”, respondió el defensa en diálogos con ESPN.