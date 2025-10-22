Chivas visita hoy a Querétaro en la Jornada 14 del Apertura 2025, en un partido que podría acercar al Rebaño a puestos de Liguilla directa, dependiendo de lo que pase con Pachuca y Xolos. Los dirigidos por Gabriel Milito llegan en racha ganadora y con la motivación a tope para seguir escalando posiciones.

Sin embargo, Javier Hernández no fue convocado para este encuentro. El técnico argentino decidió darle descanso al delantero de cara al cierre de la fase regular, por lo que el histórico goleador no realizó el viaje a Querétaro con el resto del plantel.

Y parece que Chicharito supo aprovechar muy bien su descanso. El delantero decidió probar suerte en un nuevo deporte: el golf. A través de redes sociales compartió su experiencia jugando por primera vez, y para sorpresa de muchos (incluyéndose a sí mismo), resultó bastante bueno con el palo y la bola.

La afición, como siempre, no tardó en reaccionar con humor. Algunos comentarios celebraron su buena vibra con frases como “Si metiste gol con los dos mejores clubes del mundo, puedes hacer lo que quieras” o “No mms, no mete un balón a la portería pero sí ahí 😂”. Otros, más críticos, dejaron mensajes como “¿Mínimo ahí sí la metes?” o “En ese sí eres bueno?”.

Lo cierto es que Chicharito parece haber encontrado un nuevo pasatiempo que podría acompañarlo en esta última etapa de su carrera. Ya lo ha dicho él mismo: sabe que está en la recta final, así que tal vez el golf se convierta en su nueva pasión cuando decida colgar los botines.