Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias y perdió ante Querétaro por 1-0 en el Estadio La Corregidora por la jornada 14 del Apertura 2025. Tras el encuentro, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y señaló lo que muchos piensan al afirmar que merecieron irse con el empate en el primer tiempo.

Sin duda esta noche el Guadalajara recibió un brutal cachetazo debido a que no pudo hacerle frente a un equipo que hoy pelea en la tabla porcentual. Un error del Oso González llevó a que el Rebaño Sagrado vaya en busca de un gol que no llegó nunca de la mano de Armando González y Santiago Sandoval.

Tras el decepcionante encuentro Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa con la frustración de un partido que pudo haber terminado de otra manera. Por este motivo, el entrenador de Chivas consideró que lo realizado en primer tiempo tendría que haber finalizado con uno o dos goles a favor por la manera en la que se jugó y dominó.

Chivas perdió ante Querétaro. (Foto: IMAGO7)

“El partido lo comenzamos muy mal con un gol al inicio. Cada vez que eso ocurre condiciona el desarrollo del juego. De todas maneras, el equipo a través del juego generó mucho peligro en el primer tiempo, fuimos dominadores, y merecíamos irnos al descanso tal vez empatarlo o haber marcado un gol o más. El segundo tiempo fue un poco más complejo generar peligro y nos achicaron mucho los espacios. Quisimos, lo buscamos y no con la misma claridad del primer tiempo”, expresó.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido ante Querétaro, Chivas deberá volverse a preparar para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El juego se llevará adelante el próximo sábado en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.