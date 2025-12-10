Alan Mozo y Erick Gutiérrez no entrarían en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026 y derivado a esta situación la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, están abiertos a escuchar ofertas por sus servicios.

Este miércoles, Mediotiempo dio a conocer en su sitio que ambos se suman a Alan Pulido como los futbolistas de Chivas a los que les buscarán salida en este mercado de fichajes, por lo que en Verde Valle podrían recaudar buenos fondos.

Cabe mencionar que el defensor mexicano se unió al Rebaño Sagrado en el 2022 procedente de los Pumas y hace un año formó firmó una renovación que finaliza en el 2027 con opción a extenderlo hasta el 2028. El lateral jugó 117 cotejos y registró cuatro dianas.

Alan Mozo no entraría en planes de Gabriel Milito.

Por su parte, el mediocampista azteca llegó a Verde Valle en el 2023 procedente del PSV de la Eredivisie y tiene un contrato con el Club Deportivo Guadalajara hasta el 2027. Con la camiseta rojiblanca disputó 87 compromisos, hizo cinco goles e incluso llegó a ser campitán.

¿Cuánto dinero podría obtener Chivas con la venta de Alan Mozo y Erick Gutiérrez?

Considerando los datos de Transfermarkt, el actual valor de Alan Mozo en el Club Deportivo Guadalajara es de 3 millones de euros, es decir, poco más de 63 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Érick Gutiérrez es otro jugdor que sería baja de Chivas.

Destacar que este precio también lo tiene Erick Gutiérrez y en caso de que Chivas logre venderlos en este mercado de fichajes podría obtener más de 126 millones de pesos mexicanos.