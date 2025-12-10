A falta de un comunicado oficial por parte del Club Deportivo Guadalajara, Abraham Villegas se marcha del Tapatío de la Liga de Expasión MX para vestir los colores del León a partir del Torneo Clausura 2026 en adelante.

César Luis Merlo y Francisco Montes fueron los perioristas encargados de revelar esta información asegurando que el defensor mexicano se va al equipo “Esmeralda” a préstamo por un año con opción a compra.

Y en caso de que en diciembre próximo el conjunto de la “Fiera” haga válida la opción de compra, en Verde Valle estarían haciendo un gran negocio, según Miguel Pérez, ya que al Rebaño Sagrado no le costó ni un solo peso.

“Llegó gratis a Chivas, terminó haciéndose de la titularidad en Tapatío y, de realizarse la compra desde León, sería prácticamente pura ganancia. Otro punto positivo que estaría dando la filial, Tapatío, al club, pero hay que ver cómo sucede”, escribió el comunicador en su cuenta de X, aunque de momento no se sabe con exactitud en cuánto está tasado, pero el Club Deportivo Guadalajara se podría pedir más de 2 millones de dólares.

¿Qué números registró Abraham Villegas en el Torneo Apertura 2025?

Abraham Villegas tiene 22 años de edad y se desempeña como lateral izquierdo. Fue uno de los mejores elementos del Tapatío durante el Torneo Apertura 2025, con un regsitro de 988 minutos, divididos en 13 encuentros, 11 de ellos como titular.

Cabe mencionar que el defensor fue fichado por Chivas apenas en verano pasado tras su paso por los Diablos Rojos del Toluca, entidad con la que empezó desde la categoría Sub-19 hasta lograr subir al primer equipo.