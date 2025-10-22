Chivas vuelve a tener acción en el Apertura 2025 debido a que enfrentará a Querétaro por la jornada 14 en el Estadio la Corregidora. El Guadalajara está a minutos de poder asegurar su presencia en el Play-in o cerrar esta noche como el último clasificado directo a la Liguilla, por lo que repasamos cómo se encuentran los cruces al momento.

El equipo de Gabriel Milito sabe muy bien que una victoria en la noche de hoy presionará a Pachuca y a Tijuana a hacer lo mismo para no caer en la tabla general de posiciones. A su vez, hay grandes posibilidades de que esto suceda porque los Tuzos y Xolos enfrentan a candidatos al título: Tigres y Toluca respectivamente.

Actualmente Chivas se ubica en la octava posición con 20 puntos, misma cantidad de unidades que la Jauría. Por otro lado, el conjunto que dirige Jaime Lozano se ubica en la sexta posición con 21 unidades, por lo que el Guadalajara está muy cerca de lograr meterse en zona de clasificación directa a la Liguilla.

¿Cómo son los cruces de Liguilla y Play-in al momento?

De momento, Toluca, América, Rayados de Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Pachuca están en la Fiesta Grande, mientras que Tijuana, Chivas, FC Juárez y Pumas estarían peleando por los últimos dos boletos a la Liguilla.

Liguilla al momento:

1) Toluca vs. último clasificado del Play-in

2) América vs. primer clasificado del Play-in

3) Rayados de Monterrey vs. 6) Pachuca

4) Cruz Azul vs. 5) Tigres

Play-in al momento:

7) Tijuana vs. 8) Chivas

9) FC Juárez vs. 10) Pumas

¿Qué partidos le quedan a Chivas en la fase regular del Apertura 2025?

Tras enfrentar a Querétaro, a Chivas le quedarán tres partidos en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX. Por la jornada 15 enfrentará a Atlas, por la 16 se medirá frente a Pachuca y en la 17 cerrará contra Rayados de Monterrey de local.