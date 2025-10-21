El Guadalajara se prepara para enfrentar a Querétaro por la jornada 14 del Apertura 2025 en el Estadio La Corregidora. El duelo de mañana frente a los Gallos será clave debido a que podría dejar al Rebaño Sagrado en zona de clasificación directa a la Liguilla.

En medio de este contexto, se confirmó que el único descartado de Gabriel Milito para el duelo contra el equipo de Benjamín Mora es Alan Mozo. A su vez, sale a la luz un video en el que Luis Romo le ordena a Armando González que se encargue del penal ante Mazatlán. Por otro lado, José Juan Macías confirmó que no se lesionó luego de ser suplantado en el empate de Pumas ante Rayados de Monterrey.

Alan Mozo la única baja para Chivas vs. Querétaro

El Guadalajara no tuvo día libre luego de haber superado a Mazatlán por 2-0 debido a que mañana enfrenta a Querétaro. Ayer Jesús Bernal confirmó que no sería extraño que Gabriel Milito repita la misma alineación frente a los Gallos Blancos y que la única baja de Chivas será Alan Mozo, quien se recupera de una lesión de sus rodillas.

Así ordenó Luis Romo a Armando González que pateé el penal ante Mazatlán

El sábado Chivas logró superar a Mazatlán por 2-0 gracias a los goles de Armando González y Bryan González. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue cómo Luis Romo le ordenó a la Hormiga hacerse cargo del tiro desde el punto penal tras haber recibido toda la presión de los rivales que buscaban desconcentrarlo.

¿Bryan González merece el llamado a la Selección Mexicana?

El presente de Chivas en el Apertura 2025 invita a pensar que varios de sus elementos merecen una oportunidad para ser probados en puestos en los que hay varias dudas en la Selección Mexicana. Bryan González vive un enorme momento en el Guadalajara con goles y asistencias, por lo que se empieza a pensar en que Javier Aguirre debería llamarlo. Especialmente porque Jesús Gallardo, titular en la lateral izquierda, ha quedado a deber, mientras que Mateo Chávez recién cumplió frente a Ecuador.

José Juan Macías confirmó que no está lesionado

José Juan Macías tuvo un nuevo aire en su carrera profesional debido a que en Pumas volvió con varios goles en la bolsa para quedarse en la alineación titular, pero el último fin de semana ante Rayados de Monterrey se volvieron a encender las alarmas porque salió lesionado. Ayer, el exjugador del Guadalajara confirmó en redes sociales que está bien y que volverá a jugar en la próxima jornada.