Durante el Torneo Apertura 2025, Gilberto Sepúlveda fue perdiendo la confianza de Gabriel Milito debido a su bajo rendimiento futbolístico y por consecuencia sería uno de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara que saldría en diciembre próximo de cara al Torneo Clausura 2025.

De acuerdo con Jesús Bernal, reportero de la cadena ESPN, el defensor mexicano encabezaría la lista de bajas de Chivas para la próxima campaña del máximo circuito del balompié, ya que dejó de ser del agrado del estratega argentino.

Y es que en lo que va del Torneo Apertura 2025, el futbolista de 26 años de edad apenas suma 340 minutos disputados, divididos en siete encuentros, cuatro de ellos como titular.

Gilberto Sepúlveda ya no es del agrado de Gabriel Milito/ Imago7

Cabe mencionar que la última vez que Gilberto Sepúlveda vio actividad con el Rebaño Sagrado fue en la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025, cuando vencieron a los Pumas, aunque solo vio cuatro minutos.

¿Cuál es el precio que Chivas le pondría a Gilberto Sepúlveda?

Como se mencionó anteriormente, Gilberto Sepúlveda dejó de ser del agrado de Gabriel Milito y la directiva del Club Deportivo Guadalajara estaría abierta a escuchar ofertas por sus servicios. Si tomamos en cuenta los datos de Transfermarkt, el valor actual del defensor mexicano ronda los 3 millones de euros, equivalente a poco más de 64 millones de pesos, al tipo de cambio actual, por lo que esto podrían pedir por sus servicios.