Se sabe muy bien que para el Clausura 2026 de la Liga MX en Chivas habrá una nueva sangría debido a que hay varios jugadores que saldrán del equipo. Sin embargo, José María Garrido, César Huerta y Jesús Bernal coincidieron en que un futbolista que tiene los días contados en Verde Valle porque no termina por cerrarle a Gabriel Milito es Gilberto el Tiba Sepúlveda.

Hay futbolistas que por diferentes motivos se saben muy bien que saldrán del equipo y muchos de ellos ni minutos tienen. A Isaac Brizuela se le acaba el contrato y se va a retirar, Eduardo García juega en Tapatío y saldría, mientras que Yael Padilla está relegado al banco de suplente.

Por otro lado, hay jugadores que son tenidos en cuenta, pero que se sabe que serán baja para el Clausura 2026. Tal es el caso de Javier Chicharito Hernández quien ve minutos de la mano de Gabriel Milito, pero que a quien se le termina el contrato en el próximo mes de diciembre y no se le renovará.

En medio de este contexto, Jesús Bernal, José María Garrido y César Huerta, tres insiders de Chivas, han coincidido que Gilberto Sepúlveda saldrá del equipo en el próximo libro de pases. Los reconocidos periodistas señalan que el futbolista no está a gusto con el presente que tiene y se siente incómodo por el rol que le quiere hacer cumplir el entrenador argentino. A su vez, es claro que Gabriel Milito lo utiliza como última opción por la gran cantidad de lesionados que hay o para cerrar los partidos. Restará saber si el futbolista formado en Verde Valle sale del equipo.

¿Cuándo podría volver a jugar Gilberto Sepúlveda con Chivas?

Gilberto Sepúlveda podría volver a tener minutos de juego el próximo sábado cuando Chivas reciba a Mazatlán por la jornada 14 del Apertura 2025. El juego se llevará adelante desde la 19:00 del Centro de México y podrá seguirse bajo la transmisión de Amazon Prime.