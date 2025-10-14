El fin de semana la Selección Nacional de México perdió por goleada ante Colombia por 4-0 en Estados Unidos. Tras lo sucedido en el AT&T Stadium de Texas, Ricardo Peláez, exdirectivo del Guadalajara, expuso a Luis Romo al marcarlo como uno de los grandes culpables de que el Tri haya recibido el tercero frente al conjunto cafetero.

No hay dudas de que el conjunto que decidió convocar el Javier Aguirre en esta fecha FIFA ha dejado llamativas a dudas a falta de poco menos de ocho meses para el debut en el Mundial 2026 que tendrá a México como uno de los tres anfitriones en el certamen. A su vez, se viene una serie de amistosos ante seleccionados de la Conmebol.

Lo sucedido ante Colombia dejó expuesto a México en todas su líneas y ninguno de los jugadores aprobó el examen. Entre los que tuvieron minutos de juego se encuentran Luis Romo quien quedó brutalmente expuesto con el análisis que hizo Ricardo Peláez, exdirectivo y jugador de Chivas, al marcar que por su distracción llegó el golazo de Jefferson Lerma.

Luis Romo vio acción frente a Colombia. (Foto: IMAGO7)

“Observen a Romo. La pelota no viene para mí, entonces ya. Me volteo, me paro, me distraigo. ¡No! Es algo que los técnicos tienen que afianzar y aunque no vengan para ti no te descuides nunca porque hay rebotes en el área”, expresó Peláez en la mesa de Futbol Picante de ESPN.

Ricardo Peláez quiere a Luis Malagón como titular ante Ecuador

Uno de los futbolistas que quedó expuesto en la Selección Mexicana es Luis Ángel Malagón, por lo que se especula que frente a Ecuador sea suplente y vuelva al once Raúl Rangel. Sin embargo, Ricardo Peláez dijo que “(Malagón) es el portero más confiable de los que hay y hay que darle continuidad”.