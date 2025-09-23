Chivas se prepara para enfrentar Necaxa en el Estadio Akron por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX. Previo a un nuevo partido del Guadalajara, Ricardo Peláez dio categórica afirmación al señalar que lo vivido el sábado ante Toluca es por la falta de compromiso y disciplina por parte de los jugadores y que no es culpa de Gabriel Milito.

No hay dudas de que el último fin de semana el Rebaño Sagrado quedó a deber debido a que fue totalmente superado por los Diablos Rojos. Estaba presupuestada una derrota contra el equipo de Antonio Mohamed, pero pocos esperaban que errores propios ayudarán a la visita a quedarse con esta victoria.

En medio de este contexto, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Necaxa por la jornada 10. Por otro lado, en las últimas horas Ricardo Peláez habló en la previa al juego frente a los Rayos y exigió compromiso por parte de los jugadores, ya que considera que esto no cambiará si ellos no son más responsables.

Chivas sufrió dura derrota ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

“Traigan a quien me digas de la liga europea que no va a pasar nada. Son los jugadores los que se tienen que comprometer de a deveras. Disciplina, descanso, alimentación, concentración, trabajo, enfoque. Todo lo que representa en un futbolista”, expresó el directivo rojiblanco en la mesa de Equipo F.

Y agregó: “El torneo pasado un nuevo proyecto, el técnico García y la presentación. ¿Cuánto duró? Y ahorita Milito, un técnico efectivo en Argentina y ahí está lo mismo. Venía haciendo las cosas bien. Está peor que antes. Es desesperante lo del Guadalajara. Era para más. Vienen partidos más accesibles. Se va a meter para Play-in”.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.