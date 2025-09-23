Esta noche Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX debido a que enfrenta a Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. De cara al juego de esta noche repasa cuáles serían las formaciones del Rebaño Sagrado para recibir al equipo de Fernando Gago en el Estadio Akron.

El equipo del Guadalajara viene de sufrir una dura derrota en el Gigante de Zapopan debido a que Toluca goleó por 3-0. Alexis Vega realizó un gran partido, mientras que el ataque rojiblanco poco pudo hacer para marcar la diferencia.

Esta noche Chivas recibe a un Necaxa que viene de superar por la mínima diferencia a Puebla el Estadio Victoria. Para el Rebaño Sagrado no solo es importante imponerse por los puntos, sino que también ganarle a un Fernando Gago que vuelve al Akron tras irse por la puerta de atrás en medio del Apertura 2024.

Alineación Chivas vs. Necaxa

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Bryan González

Luis Romo

Omar Govea

Santiago Sandoval

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Necaxa vs. Chivas