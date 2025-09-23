Esta noche Chivas vuelve a tener acción en la Liga MX debido a que enfrenta a Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025. De cara al juego de esta noche repasa cuáles serían las formaciones del Rebaño Sagrado para recibir al equipo de Fernando Gago en el Estadio Akron.
El equipo del Guadalajara viene de sufrir una dura derrota en el Gigante de Zapopan debido a que Toluca goleó por 3-0. Alexis Vega realizó un gran partido, mientras que el ataque rojiblanco poco pudo hacer para marcar la diferencia.
Esta noche Chivas recibe a un Necaxa que viene de superar por la mínima diferencia a Puebla el Estadio Victoria. Para el Rebaño Sagrado no solo es importante imponerse por los puntos, sino que también ganarle a un Fernando Gago que vuelve al Akron tras irse por la puerta de atrás en medio del Apertura 2024.
Alineación Chivas vs. Necaxa
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Diego Campillo
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Luis Romo
- Omar Govea
- Santiago Sandoval
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Necaxa vs. Chivas
- Ezequiel Unsain
- Cristian Calderón
- Alexis Peña
- Agustín Oliveros
- Kevin Rosero
- Diego de Buen
- José Rodríguez
- Pavel Pérez
- Raúl Sánchez
- Agustín Palavecino
- Tomás Badaloni
- DT: Fernando Gago