Chivas viene de sufrir una dura derrota contra Toluca luego de haber perdido por 3-0 en el Estadio Akron por la jornada 9 del Apertura 2025. Mañana volverá a ver acción en el Gigante de Zapopan cuando reciba a Necaxa por la fecha 10, por lo que repasamos dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el regreso de Fernando Gago a Guadalajara.

El equipo rojiblanco necesita volver a ganar debido a que se encuentra cada vez más lejos de los puestos de reclasificación. Especialmente porque al no haber sumado ante los Diablos Rojos perdió varios puestos porque Atlético de San Luis goleó a Santos Laguna, asistencia brutal Sebastián Pérez Bouquet, y está a tiro del Play-in.

Mañana Chivas no solo necesita volver a sumar de a tres para volver a estar cerca de la Fiesta Grande, sino que también porque el honor está en juego. Fernando Gago vuelve al Estadio Akron luego de que haya mentido al momento de irse a Boca Juniors, pero ahora llega como timonel de un Necaxa que viene de superar a Puebla por 1-0.

Fernando Gago vuelve al Estadio Akron como entrenador de Necaxa. (Foto: IMAGO7)

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas vs. Necaxa?

El juego entre Chivas y Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX se llevará adelante en el Estadio Akron desde las 19:05 del Centro de México. El partido en el territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir en Telemundo. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que sucede en el Gigante de Zapopan.

Así formaría Chivas para enfrentar a Necaxa en el Estadio Akron

Una de las grandes dudas que comienza a surgir por estas horas es cuál será la formación de Chivas para enfrentar a Necaxa. Todo indica que Gabriel Milito formará con Raúl Rangel en la portería, en defensa Miguel Gómez, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias y Bryan González, en el medio Luis Romo, Omar Govea, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval, mientras que en el ataque estaría Armando González.