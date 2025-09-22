El Guadalajara viene de vivir un durísimo fin de semana debido a que perdió por goleada ante Toluca en el Estadio Akron. En medio de este contexto, surgió el rumor de que Martín Anselmi sería el plan B de Chivas para reemplazar a Gabriel Milito. ¿Es así? Todo indica que no.

La última conferencia de prensa volvió a dejar en el foco de la tormenta al entrenador argentino, quien no dudó en responder con contundencia a Jesús Hernández cuando le consultó si estaba en duda su continuidad tras la derrota contra los Diablos Rojos. “Buena pregunta, con buena cizaña. (Silencio por unos segundos) Ya lo respondí hace dos conferencias de prensa, ahí tenés la respuesta”, respondió.

A pesar de estas respuestas los rumores de mercado siguen a la orden del día ya que afirman que Chivas tendría en carpeta a Martín Anselmi como su plan B. Fernando Esquivel, periodista de 365Score, informó que dos clubes preguntaron por el extécnico de Cruz Azul y que no puede revelar el nombre de las instituciones para no generar polémicas con los actuales entrenadores.

Ante esta versión en redes sociales Diegol, reconocido seguidor del conjunto de la Noria, afirmó en los comentarios que serían Pachuca y el Guadalajara los interesados. Cabe destacar que desde Rebaño Pasión no pudimos constatar dicha información con fuentes autorizadas. A su vez, en las últimas semanas Gabriel Milito no solo salió bastante airoso de lo vivido en esta parte del calendario, sino que además recibió el respaldo de Amaury Vergara y Javier Mier previo al Clásico Nacional contra América.

Por otro lado, esta mañana Alex Ramírez y Jesús Hernández confirmaron, en una colaboración en YouTube, que no hay plan B en Chivas. Es más, Chuyón señaló que es mentira y que el técnico argentino se mantiene firme, mientras que Ramírez marcó que la directiva no va a ir en busca de un timonel que se fue de la misma manera que Fernando Gago.

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Toluca por el Apertura 2025?

Chivas volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo martes en el Estadio Akron ante Necaxa por la jornada 9. El juego comenzará a las 19:05 del Centro de México y se podrá ver por Amazon Prime, mientras que por Estados Unidos se verá bajo la transmisión de Telemundo.