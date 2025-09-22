La reciente derrota de Chivas contra Toluca por 0-3 en el Estadio Akron tuvo a Alexis Vega como una de las grandes figuras del encuentro. El exfutbolista del Guadalajara aportó un gol y una asistencia para la victoria de su equipo y fue muy respetuoso para con el Rebaño Sagrado, donde no pudo mostrar toda la jerarquía que hoy en día plasma sobre el campo.

En zona mixta, su paso por el Rebaño fue tema de conversación y Vega no dudó en hacer autocrítica: “Yo siempre he reconocido mis errores cuando estuve aquí en Chivas. Cuando llegué a Toluca me puse lo más profesional que pude. Bajé mucho de peso. Todos los días estoy en el gimnasio, estoy cuidando mi rodilla. Después te digo, por naturaleza sale el talento que tengo”.

Alexis reconoció también el buen entendimiento que tiene con sus compañeros actuales, y al ser consultado sobre cómo era el día a día en el Guadalajara, profundizó: “Sabemos que aquí en Chivas hay jóvenes muy importantes, con un futuro muy prometedor. A veces hacen dos, tres partidos buenos, y los ponen en un lugar que yo creo que tendrían que llevar con un poco más de paciencia”.

Con su propia experiencia a cuestas, Alexis consideró que la afición rojiblanca debería ser más cauta, ya sea en los elogios o en las críticas: “Después hacen un partido malo y ya son los peores. Yo creo que esta institución tiene una cantera impresionante. Cuando estuve aquí veía a muchos jugadores jóvenes que pueden tener una carrera muy exitosa, pero hay que saber llevarlos”, advirtió.

Alexis Vega develó su plática con Amaury Vergara

Todavía sobre el campo de juego, Alexis Vega dio sus sensaciones de enfrentar a su exequipo y hasta sacó a la luz una conversación que tuvo con el mandatario rojiblanco: “Siempre soy el más feliz de venir a jugar aquí, al Akron. Le tengo un aprecio impresionante a la afición. No me tomo nada personal. Una vez le dije a Amaury (Vergara) que nunca le iba a faltar el respeto a las Chivas, a su gente y a mis compañeros que tuve en un momento”.