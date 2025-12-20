Isaac Brizuela ya se despidió oficialmente de Chivas después de 11 años en el club, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor permanencia en la historia reciente del Guadalajara. Multicampeón durante la etapa de Matías Almeyda, el Cone dejó una huella importante en el Rebaño Sagrado, aunque en su video de despedida recordó uno de los momentos más agridulces de toda su etapa como rojiblanco.

Se trata del Clausura 2017, torneo en el que Chivas consiguió el histórico doblete de Copa MX y Liga MX. Brizuela era uno de los hombres de mayor confianza de Almeyda y prácticamente titular indiscutible, pero una fractura provocada por Rubens Sambueza en la Jornada 9 lo dejó fuera por el resto del torneo. Esa lesión lo marginó de la Liguilla y, por supuesto, de la Final, impidiéndole vivir el campeonato desde la cancha.

En su video de despedida, el propio Brizuela recordó ese episodio con honestidad: “Dicen que yo ni jugué, pero no me importa, estuve en la tribuna y me siento parte de este gran trofeo que se acaba de obtener”. La frase refleja perfectamente esa mezcla de alegría y frustración, pues aunque celebró el título, se quedó con la espinita de no haberlo ganado jugando. Lamentablemente, aunque después conquistó la Concacaf en 2018, no volvió a levantar un título de Liga estando él en la cancha.

Con el paso de los años, Brizuela se consolidó como un referente del vestidor y uno de los jugadores más queridos por la afición. Sin embargo, su protagonismo futbolístico fue disminuyendo poco a poco, hasta el punto de que en el Apertura 2025 apenas disputó 20 minutos, teniendo actividad principalmente con la Sub-21 para no perder ritmo de competencia.

Isaac Brizuela buscaría seguir activo y está buscando otro equipo para seguir su carrera

Ahora, los rumores apuntan a que Isaac Brizuela quiere seguir en activo y buscará otro equipo, una decisión que generó molestia en parte de la afición, ya que en más de una ocasión el Cone aseguró que su deseo era retirarse en Chivas. Por lo pronto, al chivahermano solo le queda despedirlo con cariño y desearle éxito en el siguiente capítulo de su carrera profesional.