Javier Hernández dejó de ser jugador de Chivas hace unos días, justo después de la eliminación del equipo, debido a que su contrato llegó a su fin. Desde entonces, se sabe que el delantero busca mantenerse activo en el futbol profesional y, en caso de no encontrar un proyecto que lo convenza, su plan B sería incursionar como comentarista deportivo. Sin embargo, hay un equipo de la Liga MX al que le urge un delantero y que podría considerar seriamente ir por Chicharito.

Chicharito Hernández solo anotó cuatro goles en su nueva etapa.

Se trata de Pumas de la UNAM, club que ha tenido serios problemas en la posición de centro delantero en los últimos meses. Los universitarios se complicaron por la fuerte lesión de José Juan Macías, quien estará fuera por varios meses más y cuya recuperación sigue siendo una incógnita, al no ser la primera lesión de gravedad en su carrera. Además, los universitarios intentaron fichar a Diber Cambindo, delantero del Necaxa, pero el León terminó ganándoles la partida.

Por si fuera poco, aunque actualmente está lesionado por una fractura en el pie, Pumas tiene como referente ofensivo a Guillermo Martínez, un delantero que comenzó su etapa en el club con buenos números, pero que con el paso de las jornadas fue perdiendo impacto. La presencia de Javier Hernández, en un rol similar al que tuvo con Armando González en Chivas, podría ayudar a que el Memote recupere confianza y sea más efectivo en el ataque auriazul.

Chicharito fue el mentor de la Hormiga.

De momento, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación, ya que la prioridad de Chicharito sería regresar al futbol inglés, específicamente a la Championship, la segunda división de Inglaterra. Por lo tanto, habrá que esperar qué ofertas llegan a su entorno y cuál termina siendo la más atractiva para el histórico goleador de la Selección Mexicana.

El sueldo sería el principal problema para que Pumas fiche a Chicharito Hernández

Finalmente, el principal obstáculo para una posible llegada de Javier Hernández a Pumas sería el tema salarial. En Chivas, el delantero no solo tenía el sueldo más alto del plantel, sino uno de los más elevados de toda la Liga MX, percibiendo cerca de 4 millones de dólares anuales sumando bonos por uso de imagen, según ESPN. En contraste, el salario más alto en Pumas lo tiene Adalberto Carrasquilla, con aproximadamente 1.4 millones de dólares al año, una diferencia que hace muy complicado que el club universitario pueda absorber un contrato de ese nivel.