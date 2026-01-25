Las Chivas de Guadalajara aguardan por el regreso de la actividad en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde actualmente marchan como únicos líderes producto de sus tres victorias en tres jornadas disputadas. El Rebaño Sagrado aspira a pelear por el título en este certamen y a decir verdad, su buen inicio ha ilusionado a toda su afición.

En estos últimos días, los focos han estado puestos sobre la Selección Mexicana y la cantidad de jugadores rojiblancos que recibieron el llamado de Javier Aguirre. A la espera del amistoso ante Bolivia, se estima que alguno de ellos podría meterse en la lista final para el Mundial 2026, donde Raúl Rangel y Roberto Alvarado parecen ser los que ya tienen su lugar prácticamente asegurado.

Alan Pulido juega el misterio

Una de las situaciones que la directiva rojiblanca no ha podido solucionar es la de Alan Pulido, delantero que no entra en los planes de Gabriel Milito y al que de momento se le busca equipo sin demasiada fortuna. En las últimas horas, el atacante jugó al misterio en sus redes sociales, donde compartió detalles de un viaje que estaba por realizar, aunque sin aclarar ni el destino ni si guarda relación con su futuro profesional. Al mismo tiempo, en redes sociales bromearon con una posible llegada a Rayados y Pulido respondió con emojis de risa, recordando que se formó en Tigres UANL.

(Captura)

Luis Romo sueña con el Mundial

Después de jugar un buen partido frente a Panamá, el referente rojiblanco, Luis Romo, también se ilusiona con estar entre los convocados al Mundial y disfruta de esta nueva convocatoria con el Tri: “Es un sueño y siempre hay que verlo así, como un sueño posible. Muchas veces no dimensionas lo que es estar en Selección. Estos partidos les bajamos el mérito, pero aquí te ganas el lugar”, reflexionó el capitán el Guadalajara en la última conferencia de prensa.

Javier Aguirre sobre la portería del Tri

En la previa al choque frente a Bolivia, el entrenador Javier Aguirre también habló en conferencia de prensa y se refirió a uno de los grandes debates en torno al once inicial: “La portería realmente no me preocupa. Hemos estado contemplando siete porteros distintos, es cierto y no voy a tapar el sol con un dedo, que “Tala” y Malagón van un paso por delante”, reconoció, por lo que el guardameta rojiblanco, Raúl Rangel, tiene serias chances de ser el titular en la Copa del Mundo.