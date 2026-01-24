Raúl “Tala” Rangel, actual portero del Club Deportivo Guadalajara, habló sobre las figuras que lo marcaron y dejó claro que su inspiración viene de referentes históricos; dos de ellos del futbol mexicano, los cuales rompieron esquemas e influyeron en su manera de entender su posición.

El “Tala” Rangel mencionó a Oswaldo Sánchez, de quien subrayó cualidades que van más allá de lo técnico. Para él, el exarquero de Chivas siempre fue un ejemplo por “el liderazgo que manejaba y la intensidad”, mientras que el otro fue Jorge Campos.

Del ahora analista de Azteca Deportes, hizo énfasis a su innovación, pues señaló que el legendario guardameta destacó por “el juego de pies, el atrevimiento que tenía de salir”, situaciones que lo convirtieron en un portero diferente y adelantado a su época.

Para Raúl Rangel, Jorge Campos cambió la percepción tradicional del arquero, al recordar que “en aquel entonces el portero no era más que atajar”, no obstante, el “Brody” se atrevió a ir más allá, rompiendo con la idea clásica del guardameta limitado.

Es así como Oswaldo Sánchez y Jorge Campos han influido en el estilo de juego del “Tala” Rangel, por ello los tiene como ídolos, pero no fueron los únicos ya que en el video que compartió en redes sociales la Selección Mexicana también destaca a Iker Casillas, Oliver Kahn y Manuel Neur.

¿Cuál es la actualidad de Raúl Rangel?

De momento, Raúl Rangel se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para enfrentar a Bolivia, aunque lo más seguro es que no vea minutos en este compromiso ya que viene de ser titular ante Panamá y ahora Javier Aguirre observará a Luis Ángel Malagón, portero del América.